В ночь на четверг жителям Петербурга и Ленобласти «показали» северное сияние

В ночь на четверг жителям Петербурга и Ленобласти &#171;показали&#187; северное сияние
Северное сияние - редкое, но не уникальное явление в Петербурге и Ленобласти. Фото: https://vk.com/spb_today_unpublished

В ночь на 24 сентября жителям Северной столицы и Ленинградской области вновь представилась возможность наблюдать необычное природное явление — северное сияние.

Фотографиями эффектного зрелища поделились очевидцы в социальных сетях. К примеру, свидетелями северного сияния стали жители Всеволожского района Ленобласти. Зафиксировали редкое явление и на острове Котлин. Снимок северного сияния выложили и участники группы «Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

Интернет-пользователи застали вспышку «у Черешчатого дуба в Ириновке по пути на Ладогу». «Сияние довольно шустро сошло на нет и до полуночи это был самый яркий момент», — рассказывает автор публикации. Отметим, что северное сияние — редкое, но не уникальное событие для Петербурга и Ленобласти.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полторы недели назад, 14 сентября, в Ленобласти также можно было заметить северное сияние.

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