Обвинения в отношении владельца «Зимней вишни» утвердили: дело передано в суд

Собственник сгоревшего ТЦ обвиняется в том, что не установил автоматические системы пожаротушения на всех этажах здания.

Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключении в отношении собственника ТЦ «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Уголовное дело уже передано в Центральный районный суд Кемерово для дальнейшего рассмотрения.

Напоминаем, что инцидент в торговом центре произошел 25 марта 2018 года. В «Зимней вишне» загорелся четвертый этаж, где находился кинотеатр. В результате скончались 60 человек, большинство из них – дети.

Владелец ТЦ обвиняется в даче взятки начальнику инспекции стройнадзора Кемеровской области. После этого Вишневский смог беспрепятственно сделать реконструкцию здания и не установить автоматические системы пожаротушения на всех этажах.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Кемерове на месте ТЦ «Зимняя вишня» появился сквер.