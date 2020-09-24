Обвинения в отношении владельца «Зимней вишни» утвердили: дело передано в суд

Собственник сгоревшего ТЦ обвиняется в том, что не установил автоматические системы пожаротушения на всех этажах здания.
Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключении в отношении собственника ТЦ «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Уголовное дело уже передано в Центральный районный суд Кемерово для дальнейшего рассмотрения.
Напоминаем, что инцидент в торговом центре произошел 25 марта 2018 года. В «Зимней вишне» загорелся четвертый этаж, где находился кинотеатр. В результате скончались 60 человек, большинство из них – дети.
Владелец ТЦ обвиняется в даче взятки начальнику инспекции стройнадзора Кемеровской области. После этого Вишневский смог беспрепятственно сделать реконструкцию здания и не установить автоматические системы пожаротушения на всех этажах.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Кемерове на месте ТЦ «Зимняя вишня» появился сквер.