В Кемерове на месте ТЦ «Зимняя вишня» появился сквер

Пожар унес жизни 60 человек, среди них 37 детей. Фото: https://vk.com/zimvish42

Пожар унес жизни 60 человек, среди них 37 детей. Фото: https://vk.com/zimvish42

На месте торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове открыли парк. Полтора года назад на этом месте погибли 60 человек, среди которых было 37 детей.

Со слов губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, торжественного открытия «Сквера ангелов» не запланировано. Он заявил, что стояла цель создать место памяти. Сегодня пространство откроют для всеобщего посещения.

Как сообщает ТАСС, завершить работы по благоустройству запланировали к 1 сентября, однако снос здания ТЦ затянулся. Из-за чего открытие пришлось отложить не один раз.

На месте высажено 60 сосен — по одной на каждого погибшего.

Парк спроектировал британский архитектор Джон Калвин Вайдман. Стоимость проекта оценивается примерно в 5 млн рублей, которые были оплачены из благотворительного сбора

Трагический пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что врио губернатора рассказал о благоустроенных парках и скверах.