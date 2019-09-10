Беглов рассказал о благоустроенных для отдыха парках и скверах Петербурга

Врио губернатора поделился с горожанами списком мест, в которых они могут провести время.

Пост Александр Беглов опубликовал на своей странице во «Вконтакте». Он отметил, что за последние 10 месяцев удалось благоустроить сразу несколько зеленых зон. При этом, подчеркнул политик, не забыли не об одном районе Санкт-Петербурга. Всего успели привести в порядок 500 дворов и 50 парков и скверов.

Врио губернатора не только написал, какие места обновили, но также рассказал, какую именно работу проделали. В некоторых парках поставили скамейки, в каких-то починили свет, в третьих разобрались с дорожками и газонами. Больше всего повезло жителям Невского района – там благоустроили пять зон, а также жителям Приморского района – там привели в порядок четыре зоны.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Беглов поручил властям учитывать программы своих конкурентов на выборах. Градоначальник отметил, что предложения, поступившие от 400 тысяч петербуржцев также будут учитываться в их общей программе.