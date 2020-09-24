Пашаев возмутился из-за обвинений нового адвоката Ефремова

Пашаев возмутился из-за обвинений нового адвоката Ефремова
Эльман Пашаев. Фото: instagram.com

Филиппов считает, что коллега вел себя не этично и давил на своего подзащитного.

Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал слова нового защитника актера Романа Филиппова в беседе с «Москвой 24». Он назвал высказывания коллеги «полнейшим бредом» и добавил, что не верит, будто человек с высшим образованием может говорить подобные вещи. Пашаев убежден, что у Филиппова ничего не выйдет, если он «с такой позицией пошел».

Напоминаем, что Филиппов обвинил Пашаева в том, что его поведение не соответствовало профессиональной этики адвоката. Он также убежден, что адвокат давил на своего подзащитного.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Пашаев объяснил, почему не хочет защищать интересы Собчак в суде. Телеведущая собирается судиться после нападения в монастыре.

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