Вице-губернатор Николай Бондаренко поддержал мораторий на закрашивание граффити

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко одобрил инициативу Дениса Четырбока по запрету на закрашивание граффити, не содержащих экстремистских высказываний, угроз или варварских надписей.

Член Законодательного собрания Северной столицы предложил не закрашивать «безвредные» граффити до 1 февраля 2021 года, сообщает пресс-служба политического деятеля. Кроме того, вице-губернатор Александр Бельский также поддержал Четырбока в необходимости принятия закона о легализации стрит-арта.

Напомним, что «сражение» между граффитчиками и коммунальными службами длится уже много лет. Сотрудники ведомств закрасили множество настоящих произведений искусства, среди последних, к примеру, портрет Виктора Цоя.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на 5-й Советской улице на стене дома появилось граффити с изображением актера Эндрю Скотта в образе харизматичного злодея Мориарти из новой экранизации «Шерлока Холмса». Пока злого гения еще не закрасили.