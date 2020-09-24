В Москве заключили под стражу обвиняемого в хищении средств при реставрации консерватории имени Римского-Корсакова

Бывшего генерального директора компании «Меандр» Евгения Ярмоша арестовали до 22 ноября.

В четверг, 24 сентября, Басманный суд Москвы принял решение о помещении под стражу Ярмоша в рамках расследования уголовного дела о хищении средств. Об этом сообщают «Известия».

Напомним, Евгению Ярмошу и Елене Завадской ранее предъявили обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере.

Речь идет о неудачной реставрации петербургской консерватории. Еще летом 2017 года Северо-западная дирекция по строительству заключила контракт на проведение работ с компанией «Меандр». Сам ремонт был оценен в 606 миллионов рублей. Перед началом работ подрядчик успел получить аванс в размере 191 миллиона рублей, однако к выполнению своих обязательств так и не приступил. В 2019 году контракт был расторгнут по инициативе заказчика. Строительной компанией в свою очередь заинтересовался Следственный комитет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин поручил завершить затянувшуюся реставрацию консерватории Римского-Корсакова.