Путин поручил завершить затянувшуюся реставрацию консерватории Римского-Корсакова

В среду, 23 сентября, во время выступления перед членами Совета Федерации президент РФ Владимир Путин затронул проблему реставрации Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова, которая затянулась на годы.

Путин напомнил, что «замечательная идея» восстановить объект исторического значения может обернуться «бедой». Глава государства подчеркнул, что неоднократно обращал внимание петербургских властей на эту проблему, однако её все еще не решили. Он попросил членов Совфеда и правительства страны «заняться этим вопросом и довести его до конца».

Отметим, что начать реставрацию культурного учреждения планировалось еще в 2012 году. Спустя два года Министерство культуры выделило на эти работы два миллиарда рублей, рассчитывая, что проект будет завершен к 2017 году. Тем не менее, в 2020-м консерватория все еще не отреставрирована.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спустя пять лет реставрации церковь Дмитрия Мироточивого в Ленобласти вновь нуждается в ремонте.