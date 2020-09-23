В Ленобласти снова отремонтируют Церковь Дмитрия Мироточивого

В Ленобласти снова отремонтируют Церковь Дмитрия Мироточивого
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В Подпорожском районе Ленинградской области после 5 лет реставрации кровля Церкви Дмитрия Мироточивого все равно дала течь.

Памятник деревянного зодчества отремонтируют в рамках гарантийных работ. Кровля деревянного сооружения в деревне Щелейки дала течь после масштабной реставрации стоимостью 20 млн рублей.

Как сообщил телеканал «ЛенТВ24», кровля начала протекать после сильных дождей, часть крыши накрыли целлофаном, но вода все равно попадает внутрь постройки.

По словам председателя комитета по культуре региона Владимира Цоя, из-за некачественной работы подрядчика ремонт церкви проведут в рамках гарантийных обязательств. Он также отметил, что разрешение на эти работы мы как орган уже подписали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурга ожидаются масштабные работы по капитальному ремонту улицы Булавского. Работы завершатся осенью следующего года.

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