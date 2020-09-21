Улицу Булавского капитально отремонтируют за 72 млн рублей

В Московском районе Санкт-Петербурга ожидаются масштабные работы по капитальному ремонту улицы Булавского. Исполнитель работ АО «Трест» проведет благоустройство на участке протяженностью почти 250 метров. Работы завершатся осенью следующего года.

Смольный выделил на работы по благоустройству улицы Булавского около 72 миллионов рублей. Об этом сообщили в городском Комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Согласно контракту подрядчик должен отремонтировать проезжую часть, обустроить пешеходные тротуары, газоны и наружное освещение. Кроме того, на улице Булавского обновят кабельные линии, сети водоснабжения и канализационные сети. Готовый объект должны сдать до 31 октября следующего года.

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