Ремонт Кронверкского пешеходного моста продолжается полным ходом

Ремонт будет завершен в 2020 году. Фото: СПб ГБУ «Мостотрест»

Ремонт будет завершен в 2020 году. Фото: СПб ГБУ «Мостотрест»

Рабочие активно ведут ремонтные работы в Кронверкском пешеходном тоннеле, расположенным недалеко от станции метро «Горьковская» в Петроградском районе.

Отметим, восстановительные работы начались еще в августе. До этого с капитальным ремонтом постройка солидного возраста еще не сталкивалась. Напомним, тоннель под Кронверкский проспектом появился в 1978 году. За 42 года эксплуатации в нем появились различные повреждения, требующие исправления. Речь идет о появившихся проблемах с гидроизоляцией, повреждениях ступенек и просадке плит.

За ремонтные работы отвечает СПб ГБУ «Мостотрест». Специалистам организации в рамках своих обязательств предстоит наладить гидроизоляцию косоуров лестничных сходов и привести в порядок ступени на лестницах. Помимо этого, в тоннеле заменят всю облицовку, чтобы вернуть постройке былой эстетический вид. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Завершить работы планируется к 4 кварталу 2020 года. Пока что, пешеходам предлагается пользоваться временным наземным переходом, который регулируется светофорами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские власти не будут тратить деньги на капремонт домов в 2021 год.