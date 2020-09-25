Мойка78» объявляет начало приема заявок на премию «Город Действия»

В четвертый раз интернет-газета «Мойка78» проведет премию «Город Действия» — мероприятие, восстанавливающее справедливость.

Ежегодно в Петербурге дают награды богатым и влиятельным людям, за малоизвестные достижения. А заслуги простых общественных деятелей и активистов, которые ежедневно делают Петербург и Ленобласть лучше, мало кто оценивает по достоинству.

Активисты решают социальные проблемы, занимаются благотворительностью и помощью тем, кто столкнулся с трудностями, поддерживают обманутых дольщиков, организовывают порталы по обмену вещами и в общем привлекают внимание к актуальным проблемам.

Для таких «неВлиятельных» людей и создана премия «Город Действия», которая дает возможность рассказать о собственных достижениях и своим примером показать другим людям, что все в наших руках. И, конечно, побороться за первые места.

В этом году вас ждет объединенный конкурс среди жителей Петербурга и Ленобласти. Подать заявку для участия можно до 7 октября 2020 года, затем экспертное жюри выберет лучших в пяти номинациях:

— Номинация «градозащитное движение Петербурга и Ленинградской области»; — Номинация «социальный Петербург»; — Номинация «социальная Ленобласть»; — Номинация «экологическое движение Петербурга и Ленинградской области»; — Номинация «Мой квартал».

Подать заявку можно по ссылке. Кроме того, любой желающий может отправить заявку для того, чтобы стать членом жюри.

Подводить итоги и выбирать самых лучших мы будем 15 октября по адресу: ул. Льва Толстого, дом 9, 4 этаж. После вручения наград и чествования лидеров рейтинга участники и гости мероприятия смогут пообщаться за чашечкой кофе, познакомиться.