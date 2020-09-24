Велосипедист попал в больницу после встречи с иномаркой на проспекте Культуры

Велосипедист попал в больницу после встречи с иномаркой на проспекте Культуры
велосипедиста доставили в больницу. Фото: Baltphoto

В Калининском районе Петербурга произошло ДТП с участием велосипедиста. Водителя двухколесного транспорта госпитализировали в тяжелом состоянии.

Авария случилась вечером четверга, 24 сентября, у дома №21 на проспекте Культуры. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по городу, 32-летний водитель легкового авто марки Ford Focus двигался по придворовой территории и сбил велосипедиста. 47-летний мужчина серьезно пострадал.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ДТП с двумя иномарками на Новоприозерском шоссе пострадали четыре человека. Они получили травмы легкой и средней степени тяжести получили четыре человека.

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