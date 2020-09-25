Тест на коронавирус сдали еще 28 тысяч петербуржцев

Тест на коронавирус сдали еще 28 тысяч петербуржцев
Петербург - в лидерах по числу новых заболевших коронавирусом. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

В Петербурге каждый день сдают тесты на коронавирус. За последние сутки на новую инфекцию проверились 28 252 человек.

Такие данные утром в пятницу, 25 сентября, публикует оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Северной столице.

Кроме того, уточняется, что из-за коронавируса у медиков наблюдаются 524 человек. Большая часть из них контактировала с теми, кто уже заболел, и теперь вынуждена соблюдать меры предосторожности. Еще 4 человек находятся в обсерваторе.

Ранее gazeta.spb.ru писала о главном показателе для оценки второй волны коронавируса. Для оценки масштаба заражения рекомендуют учитывать соотношение между числом заболевших и выздоровевших. С этой точки зрения в России отмечают положительную динамику.

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