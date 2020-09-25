Названы первые признаки поражения легких

Врач-пульмонолог Сергей Пурясев рассказал о первых признаках поражения легких. По словам специалиста, один из важных симптомов – отдышка.

Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва». Врач пояснил, что отдышка сопровождается температурой, кашлем с мокротой.

У некоторых пациентов отдышка является хронической. Но такие люди, добавил врач, сразу могут понять, насколько ухудшилось их состояние.

По словам пульмонолога, проблема россиян в том, что они часто поздно обращаются в больницу, а некоторые даже скрывают признаки заболевания.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что специалисты просят не путать осенний рост числа заболевших в России с наступлением так называемой «второй волны». Отмечалось, что по соотношению выявленных пациентов и выздоровевших в России наблюдается хорошая динамика.