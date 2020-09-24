«Манго Телеком» стал единственным владельцем платформы Calltouch

«Манго Телеком» стал единственным владельцем платформы Calltouch
Фото: pixabay.com

«Манго Телеком», крупнейший игрок на российском рынке виртуальных АТС, стал единственным владельцем сервиса аналитики и коллтрекинга Calltouch. Его акционеры — основатель Михаил Федоринин и группа компаний Kokoc Group — вышли из бизнеса, пишет «Коммерсантъ». Сумму сделки стороны не раскрывают.

В «Манго Телекоме» рассчитывают, что сделка позволит компании усилиться на рынке облачных коммуникаций и маркетинговой аналитики. Calltouch сохранит команду и бренд, но изменит совет директоров. Кроме того, у компании появятся дополнительные возможности обработки звонков и доступ к номерной ёмкости «Манго Телеком».

Собственные martech-сервисы, доступные на платформе MANGO OFFICE, «Манго Телеком» не планирует переводить на технологии Calltouch и будет развивать по другой линии, пояснили изданию в компании.

«Не исключаю, что в будущем речь пойдет об интеграции платформ и веток разработки, но в обозримой перспективе команда Calltouch продолжит трудиться над своими сервисами самостоятельно, ориентируясь исключительно на собственное видение рынка. Также за командой Calltouch остаются маркетинг и собственные клиенты — в этой связи мы определенно выступаем стратегическим инвестором, а не покупателем лидирующей на рынке технологии», — комментирует генеральный директор «Манго Телеком» Дмитрий Бызов.

Известно, что по итогам 2019 года выручка Calltouch — порядка 700 млн руб, выручка «Манго Телеком» за тот же период — 3,28 млрд рублей. Компании рассчитывают на двузначные процентные темпы роста основных финансовых показателей.

В «Манго Телеком» ожидают, что совокупная выручка компаний в 2021 году составит 5 млрд руб.

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«Манго Телеком» бизнес


 

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