Коронавирус забрал жизни еще 19 петербуржцев

Коронавирус забрал жизни еще 19 петербуржцев
В городе ежедневно обновляются данные по коронавирусу. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin-1-7

В Петербурге продолжает расти уровень смертности от коронавирусной инфекции. По последним данным, за все время специалисты подтвердили 2858 смертей.

Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением коронавируса в России. Таким образом, за последние сутки в Петербурге стало на 19 жертв коронавируса больше.

Отметим, что в России от коронавируса умерло около 20 тысяч человек. При этом общее число заболевших превышает 1,1 млн человек. К миллиону приближается постепенно и число тех, кто смог выздороветь.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что губернатор Северной столицы Александр Беглов пообещал сохранить стихийный памятник погибшим от коронавируса медикам у Дома Радио. Он отметил, что строительный забор на Малой Садовой улице, где возник стихийный мемориал, не будет демонтирован.

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