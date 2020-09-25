В квартиру петербургской пенсионерки искали бомбу после письма в ФСБ

В квартиру петербургской пенсионерки искали бомбу после письма в ФСБ
В Петербурге проверили ложное сообщение о заминировании. Фото: Pixabay

В Петербурге решают вопрос о возбуждении уголовного дела после того, как правоохранители получили ложное сообщение о заминировании.

Как стало известно gazeta.spb.ru, информация 24 сентября поступила на электронную почту ФСБ России по Петербургу и Ленинградской области.

В письме человек утверждал, что получил сообщение о взрывчатке по Viber. Его знакомая Надежда якобы хранила ее у себя в квартире. В сообщении же он указал ее номер телефона.

Правоохранители проверили квартиру на проспекте Луначарского. Оказалось, что там живет пенсионерка. Ничего опасного ни в квартире, ни рядом с ней не нашли.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что двое петербуржцев перебрали с алкоголем и развлеклись тем, что «заминировали» метро и ресторан.

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