Петербург опередил Подмосковье по числу новых заболевших COVID-19

Петербург опередил Подмосковье по числу новых заболевших COVID-19
Для прекращения распространения коронавируса необходимо вакцинировать 70-80% населения. Фото: unsplash

Санкт-Петербург остался на втором месте среди российских городов по числу новых заболевших коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением коронавируса в стране.

Так, по последним данным, в Петербурге за сутки выявили 224 заболевших. Всего в Северной столице с начала пандемии заболело почти 42 тысяч горожан.

В Московской области за последние 24 часа коронавирус подтвердили еще у 208 человек.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что российский президент Владимир Путин не хотел бы возвращать коронавирусные ограничения. При этом, как заметил глава государства, расслабляться еще нельзя. Как пояснил Путин, чтобы не вводить новые ограничения, нужно наращивать тестирование на коронавирус и соблюдать действующие санитарные меры.

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