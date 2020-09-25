«Росатом» выведет из эксплуатации площадку Радиевого института на площади Мужества

Радиевый институт имени Хлопина прекратит использование части зданий, расположенных на площадке №1 РИ на 2-м Муринском проспекте, на которой в 2012 году произошла утечка радиации.

Известно, что на площадке уже проведен демонтаж системы сбора жидких радиоактивных отходов, а также проверка помещений. Никаких предпосылок для возникновения угрозы жизни и здоровью местных жителей и работников учреждения обнаружить, к счастью, не удалось.

После вывода зданий из эксплуатации ГК «Росатом вместе с Федеральным медико-биологическим агентством России примет общее решение об их дальнейшем использовании. Об этом сообщает группа «Площадь Мужества» в социальной сети «Вконтакте».

Напомним, утечка на площадке из системы сбора радиоактивных отходов произошла в 2012 году. Известно о ней стало лишь в 2017 году благодаря опубликованному госконтракту на демонтаж системы для устранения ЧП. Отметим, Ростехнадзор в ходе проверки в 2017 году выявил на площадке превышение фоновых значений гамма-излучения в 10 раз.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Радиевый институт в Петербурге повторно проверили на утечку радиации.