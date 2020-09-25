Судьбу внешнего вида новой хоккейной арены на месте СКК решат в ходе конкурса

Судьбу внешнего вида новой хоккейной арены на месте СКК решат в ходе конкурса
Снесенный СКК "Петербургский". Фото: ВООПИиК Санкт-Петербургское городское отделение

Архитектурный конкурс в Петербурге соберет вместе ведущих специалистов отрасли и поможет выбрать лучший вариант облика фасадов нового спортивного объекта в Московском районе.

В пятницу, 25 сентября, стало известно, что в скором времени в Северной столице будет объявлен конкурс, в рамках которого будет выбран окончательный вариант облика фасадов новой арены, планируемой к возведению для чемпионата мира по хоккею в 2023 году. Об этом сообщил глава генпроектировщика стадиона, компании «Горка» Алексей Сидоренков.

Принять участие смогут как российские, так и зарубежные архитектурные компании. Проект-победитель выберут члены профессионального жюри.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что КГИОП отказался признать СКК «Петербургский» памятником архитектуры. По мнению ведомства объект не обладает историко-культурной ценностью.

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