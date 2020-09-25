Названы причины заболеваемости коронавирусом в России

Названы причины заболеваемости коронавирусом в России
Петербуржцы в масках. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Увеличение числа заразившийся коронавирусом связанно с нехваткой витамина D, транспортными потоками и «большой восприимчивостью осени».

Именно такого мнения придерживается директор научного центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, передает РИА Новости.

По данным оперативного штаба, 25 сентября, за последние сутки коронавирус обнаружен у 7212 человек. Обстановка становится более тревожной: такой резкий скачок произошёл впервые с 25 июня. Еще вчера количество заболевших за сутки было 6595 человек.

Общая численность заразившихся в России достигло 1 136 048. В Петербурге – 41 798 случаев, из них 224 за последние сутки. Рекордсменом стала Москва – 1560 новых пациентов. Рост также является колоссальным, до этого в столице было – 1050 заболевших.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы не верят во вторую волну коронавируса и возобновление ограничений.

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