Петербуржцы не верят во вторую волну коронавируса, а власти не хотят возвращать ограничения: последние данные о Covid-19 в Петербурге

Вторая волна заболеваемости — миф или реальность, когда в городских аптеках появятся лекарства от Covid-19, что будет со стихийным мемориалом в память о погибших медиках: Gazeta.SPb.ru публикует последние данные о коронавирусе в Петербурге.

Статистика

По данным «Стопкоронавирус.рф», за последние сутки в Петербурге Covid-19 заболели 224 человека. 210 горожан выздоровело, 19 — умерло. Всего с начала пандемии в городе на Неве выявлено 41 798 случаев заболевания. А 24 сентября наш город вновь стал лидером по среднесуточной смертности от коронавируса.

Отметим, что временный инфекционный госпиталь в пансионате «Заря» вновь начал прием пациентов с Covid-19. Об этом во вторник, 22 сентября, сообщил аппарат вице-губернатора Олега Эргашева. Дело в том, что в Петербурге на 6% сократился свободный коечный фонд для взрослых людей, больных коронавирусом.

Лекарство

В четверг, 24 сентября, стало известно, что препарат против коронавируса «Авифавир» могут начать продавать в петербургских аптеках лишь по рецепту врача. По словам директора научно-исследовательского центра компании «Герофарм» Романа Драя, это лекарство далеко не безвредное. В розничной продаже, по его словам, в ближайшее время оно вряд ли появится, поскольку первостепенной задачей для Минздрава является обеспечение стационаров.

Напомним, что ведомством был одобрен еще один препарат от Covid-19 — «Арепливир». В отличие от «Авифавира» его разрешили использовать амбулаторно. С понедельника, 21 сентября, лекарство начали продавать в Москве. В Петербурге и других регионах его пока нет. Но это не помешало мошенникам начать сбывать его оптом на сайте бесплатных объявлений. О том, что известно на данный момент об «Арепливире», читайте в материале Gazeta.SPb.ru.

Вакцина

В некоторых регионах России начали делать прививки от коронавируса. В первую очередь иммунизацию проходят медики. В четверг, 24 сентября, стало известно, что по стране было направлено 27 тыс. упаковок препарата. Часть, напомним, пришла в Петербург. Она была нужна для отработки логистики. На массовую вакцинацию пойдет вторая партия.

Вторая волна и ограничения

В Петербурге и Москве вторая волна коронавируса пройдет почти незаметно, считает директор Института медицинской паразитологии им. Марциновского, вирусолог Александр Лукашев. По его словам, рост числа заболеваний будет плавным. Между тем, больше половины петербуржцев вовсе не верят во вторую волну и возобновление ограничений. Это данные опроса издания Peterburg2.ru. Возвращаться к запретам не хочет и президент РФ Владимир Путин. Поэтому, по его словам, расслабляться пока рано. Из-за того, что ситуация может резко поменяться, нужно соблюдать все меры предосторожности.

Памяти медиков

Стихийный мемориал погибшим от коронавируса медикам у Дома радио не демонтируют до тех пор, пока в каждом медучреждении в память о тех, кто спасал людей от опасной болезни не появятся мемориальные доски. Об этом в пятницу, 25 сентября, рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Группа «Кино» перенесла осенние концерты

Возможность вернуться на сцену есть пока не у всех. Так, группа «Кино» объявила поклонникам, что осенние концерты в России из-за коронавирусных ограничений переносятся на 2021 год.