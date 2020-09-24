Петербург вновь оказался на первом месте по среднесуточной смертности от коронавируса

Петербуржцы все же надеются избежать второй волны заболевания. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

Петербуржцы все же надеются избежать второй волны заболевания. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

Коронавирусная инфекция продолжает уносить жизни жителей Северной столицы.

В четверг, 24 сентября, оперативный штаб по борьбе с COVID-19 опубликовал обновленные статистические данные по заболеваемости и летальным случаям. Вот уже который раз Петербург оказывается на первом месте среди российских регионов по количеству умерших — за прошедшие сутки зафиксировано еще 22 смерти.

Второе же место с 15 летальными случаями осталось за Москвой. В Кемеровской области скончалось 12 человек, в Ульяновской области — 8. Замыкает пятерку печального рейтинга Дагестан — 7 смертей.

Напомним, в общей сложности, за все время эпидемии в Санкт-Петербурге болезнь унесла жизни 2839 пациентов. Также, диагноз «коронавирусная инфекция» был подтвержден у 41574 человек. Отметим, что выздоровел уже 28251 пациент.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в некоторых российских регионах начали делать прививки от коронавируса.