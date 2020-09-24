Петербург вновь оказался на первом месте по среднесуточной смертности от коронавируса

Петербург вновь оказался на первом месте по среднесуточной смертности от коронавируса
Петербуржцы все же надеются избежать второй волны заболевания. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

Коронавирусная инфекция продолжает уносить жизни жителей Северной столицы.

В четверг, 24 сентября, оперативный штаб по борьбе с COVID-19 опубликовал обновленные статистические данные по заболеваемости и летальным случаям. Вот уже который раз Петербург оказывается на первом месте среди российских регионов по количеству умерших — за прошедшие сутки зафиксировано еще 22 смерти.

Второе же место с 15 летальными случаями осталось за Москвой. В Кемеровской области скончалось 12 человек, в Ульяновской области — 8. Замыкает пятерку печального рейтинга Дагестан — 7 смертей.

Напомним, в общей сложности, за все время эпидемии в Санкт-Петербурге болезнь унесла жизни 2839 пациентов. Также, диагноз «коронавирусная инфекция» был подтвержден у 41574 человек. Отметим, что выздоровел уже 28251 пациент.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в некоторых российских регионах начали делать прививки от коронавируса.

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