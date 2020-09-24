В некоторых российских регионах начали делать прививки от коронавируса

Медработников и тех, кто наиболее часто сталкивается с инфицированными, будут вакцинировать первыми. Фото: pixabay.com

Медработников и тех, кто наиболее часто сталкивается с инфицированными, будут вакцинировать первыми. Фото: pixabay.com

В первую очередь вакцинацию проходят медики.

Сразу в нескольких регионах России начали делать прививки от коронавируса, приоритетной группой являются медики. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РФ. На данный момент в регионы направили более 27 тысяч упаковок препарата, объем планируют наращивать в ближайшее время.

Отмечается, что движение вакцины контролируют в системе маркировки. Напоминаем, что Россия первая изобрела прививку от коронавируса, эффективность которой удалось доказать в ходе исследований.

Напоминаем, что в России зарегистрировано более 1,1 миллиона случаев заражения. Выздороветь смогли 923 тысячи человек, летальных исходов – около 20 тысяч.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Великобритании добровольцы заболеют коронавирусом, чтобы испытать вакцину.