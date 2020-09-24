В Великобритании добровольцы заболеют коронавирусом, чтобы испытать вакцину

Испытания планируют проводить в 2021 году. Название препарата не уточняется.

В Великобританию собираются заразить две тысячи человек коронавирусом, чтобы испытать на них новую вакцину от инфекции. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Ожидается, что испытания будут проводить в январе 2021 года, а вот какого препарата – не уточняется. Благодаря эксперименту врачи хотят понять, какая вакцина из разрабатываемых наиболее эффективная. При этом эксперты превыше всего ставят безопасность добровольцев.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петербург второй по числу новых заболевших COVID-19 в стране. Город все еще занимает лидирующие позиции в рейтинге российских городов.