Петербург второй по числу новых заболевших COVID-19 в стране

Город все еще занимает лидирующие позиции в рейтинге российских городов.

В Санкт-Петербурге за сутки коронавирусом заразились 215 человек. Этот показатель выше, чем в большинстве регионов России. Об этом сегодня, 24 сентября, сообщает оперативный штаб. Первое мест в рейтинге занимает Москва, где выявили 1050 случаев заражения.

Напоминаем, что в России зарегистрировано более 1,1 миллиона случаев заражения. Выздороветь смогли 923 тысячи человек, летальных исходов – около 20 тысяч.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что COVID-19 может увеличить риск развития болезни Паркинсона. Нейробиологи полагают, что инфекционный процесс может привести к воспалению нейронов, что является своеобразной подготовкой мозга к чрезмерной реакции на последующее неврологическое события.