Лекарство от коронавируса могут начать продавать в петербургских аптеках только по рецепту

Препараты от коронавируса готовят к выпуску в розничную продажу. Фото: pixabay.com

Препараты от коронавируса готовят к выпуску в розничную продажу. Фото: pixabay.com

Некоторые специалисты в сфере медицины и фармакологии уверены, что городские аптеки будут отпускать препарат «Авифавир» лишь по рецепту врача.

Напомним, препарат «Авифавир» готовят к запуску в розничную продажу в ближайшем будущем. Как будет осуществляться продажа предположил директор научно-исследовательского центра компании «Герофарм» Роман Драй.

Драй подчеркнул, что лекарство является далеко не самым безвредным. Оно может нежелательно влиять на организм из-за ряда возможных побочных действий. Поэтому особенно важно осуществлять прием такого препарата под наблюдением врача. Так что, без рецепта купить для самолечения«Авифавир» вряд ли получится. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Специалист поставил под сомнение и вероятность скорого появления препарата в аптеках. Все дело в том, что, если лекарства не будет хватать в должном количестве в больницах, в розничную продажу его никто пустить не сможет. Поэтому первостепенной задачей для Минздрава является обеспечение стационаров.

Таким образом, чтобы покупатели смогли приобретать «Авифавир» в аптеках, мощность его производства должна превысить потребность в нем.

Напомним, предполагаемая стоимость лекарства оценивается в 8 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Минздрав разрешил применять для лечения на дому два препарата от Covid-19.