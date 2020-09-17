Минздрав разрешил применять для лечения на дому два препарата от Covid-19

Минздрав разрешил применять для лечения на дому два препарата от Covid-19
Препараты "Коронавир" и "Арепливир" допустили к продаже в аптеках. Фото: pixabay.com

Российский Минздрав одобрил использование двух отечественных препаратов на основе фавипиравира для домашнего лечения заболевших коронавирусом пациентов.

Для того, чтобы разрешить продажу этих препаратов в аптеках, власти изменили их регистрационные удостоверения. Производители препаратов «Коронавир» и «Арепливир» подтвердили, что разработанные ими лекарства допустили к продаже.

Известно, что «Арепливир» будет доступен на прилавках аптек в большинстве регионов с 21 сентября.

Это два из трех препаратов от коронавируса, одобренных Минздравом для лечения заболевших пациентов в стационарах. Третий препарат — «Авифавир» — выпускает компания «Химрар» совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Минздраве рассказали, как предотвратить вторую волну коронавируса.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
коронавирус лекарство минздрав фавипиравир


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Кому могут навредить джинсы с высокой талией
Бушующий в Финляндии ураган Айла оставил без света десятки тысяч домов
Минздрав разрешил применять для лечения на дому два препарата от Covid-19
«Вальнула муха цеце»: Настю Ивлееву укусили в Африке
На Московском проспекте «Лада Ларгус» вылетела на тротуар и сбила ...
Съемки «Бэтмена» возобновили после выздоровления Паттинсона от Covid-19
Штормовой ветер до 23м/с: финский ураган надвигается на Петербург
Forbes назвал крупнейшие частные компании России