Минздрав разрешил применять для лечения на дому два препарата от Covid-19

Препараты "Коронавир" и "Арепливир" допустили к продаже в аптеках. Фото: pixabay.com

Препараты "Коронавир" и "Арепливир" допустили к продаже в аптеках. Фото: pixabay.com

Российский Минздрав одобрил использование двух отечественных препаратов на основе фавипиравира для домашнего лечения заболевших коронавирусом пациентов.

Для того, чтобы разрешить продажу этих препаратов в аптеках, власти изменили их регистрационные удостоверения. Производители препаратов «Коронавир» и «Арепливир» подтвердили, что разработанные ими лекарства допустили к продаже.

Известно, что «Арепливир» будет доступен на прилавках аптек в большинстве регионов с 21 сентября.

Это два из трех препаратов от коронавируса, одобренных Минздравом для лечения заболевших пациентов в стационарах. Третий препарат — «Авифавир» — выпускает компания «Химрар» совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Минздраве рассказали, как предотвратить вторую волну коронавируса.