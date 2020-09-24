Александровская больница снова сменит профиль на инфекционный с 28 сентября

В Александровской больнице временно прекратится прием плановых пациентов из-за необходимости увеличения коечного фонда для больных COVID-19.

Из-за роста числа госпитализаций пациентов с коронавирусом комитет по здравоохранению принял решение о перепрофилировании Александровской больницы. С 28 сентября в стационаре будет осуществляться прием только пациентов с COVID-19. Оказание плановой и экстренной помощи в стенах учреждения будет временно приостановлено. Об этом сообщает пресс-служба Комздрава.

В настоящий момент для приема пациентов с инфекцией в стационаре организовано 286 коек. Уже с 28 сентября их количество будет увеличено до 700.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Комздраве объяснили возникновение очередей из машин скорой помощи у Покровской больницы. Учитывая сложившуюся ситуацию, медицинский персонал не может позволить инфицированным собираться в большом количестве в приемном покое, поэтому своей очереди пациенты дожидаются в машинах скорой помощи.