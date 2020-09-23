Лекарство от коронавируса: что о нем известно на данный момент

Gazeta.SPb.ru публикует последние данные о препарате для амбулаторного лечения Covid-19 «Арепливир» и предостерегает петербуржцев от действий мошенников.

Одобрено Минздравом

Применение препарата для лечения коронавирусной инфекции под торговым названием «Арепливир» было одобрено Министерством здравоохранения РФ в конце июня. Информация об этом размещена в государственном реестре лекарственных средств. Однако до сих пор им лечили лишь пациентов в стационарах. На прошлой неделе ведомство разрешило использовать «Арепливир» амбулаторно. Зеленый свет также дали средству «Коронавир».

В аптеках столицы

С понедельника, 21 сентября, препарат от коронавируса «Арепливир» начали продавать в Москве. Информация о лекарстве появилась на сайте сети «Аптеки Столички». Гражданам предлагают упаковку с сорока таблетками за 12 тыс. 320 руб. Отмечается, что в наличии «Арепливир» есть только в одной точке. Но в какой именно, ресурс не сообщает. Однако сказано, что лекарства точно нет в Петербурге и других регионах.

Производитель

Производителем препарата против коронавируса «Арепливир» является акционерное общество «Биохимик» (входит в группу компаний «Промомед»). Согласно данным, размещенным на его официальном сайте, производственный комплекс «Биохимика» расположен в городе Саранске Республики Мордовия. Своей важнейшей задачей компания видит реализацию государственной стратегии по импортозамещению в РФ. Ключевое направление — антибиотики. Их «Биохимик» выпускает до 100 млн флаконов в год.

Отметим, что международное непатентованное название «Арепливира» — «Фавипиравир». Ранее оно применялось для лечения лихорадки Эбола.

В аптеках Петербурга еще нет, а его уже продают

Мошенники не заставили себя долго ждать. Во вторник, 22 сентября, стало известно, что оптовая партия препарата против коронавируса «Арепливир» была выставлена на продажу на сайте бесплатных объявлений. Одну упаковку гражданам предложили купить за 12 тыс. 320 рублей. 30 пачек лекарства обошлись бы по 10 тыс. рублей за штуку, 60 — за 8 тыс. рублей. При этом предприимчивый продавец сбывал препарат якобы напрямую от производителя. На данный момент объявление удалено.

Напомним, что в августе была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная НИЦ имени Гамалеи. Пилотная партия препарата поступила в Петербург на прошлой неделе. Цель поставки — отработать логистические цепочки, распределить и организовать иммунизацию граждан из групп риска, сообщает пресс-служба Смольного. На массовую прививочную кампанию пойдет следующая партия, рассказал зампредседателя комитета по здравоохранению Константин Сухенко.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге растет число жертв от Covid-19. За последние сутки, по данным «Стопкоронавирус.рф», скончались 25 человек. А количество заболевших с начала пандемии перевалило за 50 тыс. человек.