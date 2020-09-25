Водитель эвакуатора Hyundai сбил тринадцатилетнюю девочку на переходе

Водитель эвакуатора Hyundai сбил тринадцатилетнюю девочку на переходе
Водитель Hyundai сбил тринадцатилетнюю девочку на пешеходе. Фото: pixabay.com

В Санкт-Петербурге водитель эвакуатора совершил наезд на пешехода – девочку тринадцати лет. Получены тяжёлые травмы.

По предварительной информации пресс-службы ГИБДД, происшествие произошло 25 сентября около 15:00. На пешеходе по адресу Гражданский проспект д. 111, водитель эвакуатора Hyundai совершил наезд в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. За рулём был мужчина 1985 года рождения. Машина принадлежит частному лицу.

После столкновения тринадцатилетняя девочка получила тяжёлые травмы.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что Ford на Ленской стукнул три машины и задавил пешехода. Женщина-пешеход скончалась в машине скорой помощи.

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