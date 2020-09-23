Ford на Ленской стукнул три машины на задавил пешехода

На Ленской произошло ДТП с пешеходом. Фото: pixabay.com

На Ленской произошло ДТП с пешеходом. Фото: pixabay.com

В Петербурге выясняют обстоятельства трагической аварии в Красногвардейском районе, где погибла женщина пешеход.

Как сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, авария произошла в среду, 23 сентября, утром на Ленской улице.

По предварительным данным, Ford начал перестраиваться и влетел в Chevrolet, а затем на женщину на вид лет 50-55, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

После этого иномарка врезалась еще в две легковушки.

В результате женщина-пешеход скончалась в машине скорой помощи.

Правоохранители ведут проверку.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге на Большом проспекте Васильевского острова произошло массовое ДТП.