Дебютный матч Александра Кержакова в качестве тренера ФК «Томь» перенесён из-за коронавируса

Ярославский «Шинник» объявил о переносе игры 12-го тура ФНЛ с футбольным клубом «Томь». У ярославцев выявлено 12 человек с положительным тестом на коронавирус.

Матч должен был состояться 27 сентября в городе Томске. Из-за обстоятельств, связанных с заражением игроков коронавирусом, матч откладывается на неопределённое время. Команда уже уведомила лигу и территориальный орган Роспотребнадзора. Решение по игре примет КДК РФС.

Напомним, что поединок с «Шинником» мог стать дебютным матчем Александра Кержакова в роли тренера команды.

24 сентября бывший футболист Санкт-Петербургского «Зенита» вошёл в тренерский штаб «Томи» по приглашению губернатора Томска Александра Жвачкина. Контракт рассчитан до конца сезона, а главная задача – избежать вылета команды во второй дивизион.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что футбольные клубы «Ротор» и «Ростов» не сыграли из-за коронавируса. У вологодской команды заболело сразу 10 человек.