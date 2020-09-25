Клювый кит установил рекорд по прыжкам в воду среди млекопитающих

«Нас действительно удивило, что эти животные способны выходить так далеко за пределы того, что предсказывают их пределы погружения», - говорит один из членов команды ученых. Фото: pixabay.com

«Нас действительно удивило, что эти животные способны выходить так далеко за пределы того, что предсказывают их пределы погружения», - говорит один из членов команды ученых. Фото: pixabay.com

Известно, что клювые киты Кювье, несмотря на свои скромные по меркам китов размеры, способны нырять на глубину почти три тысячи метров и оставаться под водой до 33 минут прежде, чем у них закончится кислород, и они воспользуются анаэробными дыханием.

Однако американские ученые предположили, что потенциал этих млекопитающих гораздо больше. Изучив записи о нырках китов за последние 5 лет, исследователи зафиксировали более 3,6 тысяч нырков продолжительностью от 33 минут до 2 часов 13 минут. Все они превышали момент, когда считалось, что киты перестали нырять.

Учитывая, что около 95% погруженный других млекопитающих заканчиваются до истощения запаса кислорода то, если применить это отношение к клювовидным китам Кювье, получится, что они могут сохранять кислород на ошеломительные 77,7 минут до того, как воспользоваться анаэробным дыханием.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что биологи хотят составить единый атлас всех живых существ на Земле.