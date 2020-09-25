Анна Ковальчук стала народной артисткой РФ

Также были награждены некоторые коллеги актрисы.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов вручил награду актрисе Театра имени Ленсовета Анне Ковальчук. Теперь она является народной артисткой России – такое решение принял президент России Владимир Путин.

Также были отмечены заслуги художественного руководителя Молодежного театра на Фонтанке Семена Спивака, главы Библиотеки имени Маяковского Зои Чаловой, а также Льва Эренбурга, который работает главным режиссером «Небольшого драматического театра». Об этом сообщает 78.ru.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что народный артист России Иван Краско не встретит 90-летие на сцене из-за пандемии. Беглов поблагодарил Краско за творчество, преданность зрителю и петербургской культуре.