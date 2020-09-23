Народный артист России Иван Краско не встретит 90-летие на сцене из-за пандемии

Сегодня народному артисту России, актеру петербургского драматического театра имени В. Ф. Комиссаржевской Ивану Краско исполнилось 90 лет. Юбилей он должен был отметить на сцене, но сбыться этому помешал коронавирус.

С днем рождения артиста поздравил губернатор Петербурга Александр Беглов. Как сообщили в пресс-службе главы города, он отметил, что неиссякаемая энергия и высокое мастерство принесли Ивану Ивановичу Краско любовь и признание поклонников театра в Северной столице и России.

Беглов поблагодарил Краско за творчество, преданность зрителю и петербургской культуре.

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