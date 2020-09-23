Народный артист России Иван Краско не встретит 90-летие на сцене из-за пандемии

Народный артист России Иван Краско не встретит 90-летие на сцене из-за пандемии
Иван Краско. Фото: Министерство обороны Российской Федерации

Сегодня народному артисту России, актеру петербургского драматического театра имени В. Ф. Комиссаржевской Ивану Краско исполнилось 90 лет. Юбилей он должен был отметить на сцене, но сбыться этому помешал коронавирус.

С днем рождения артиста поздравил губернатор Петербурга Александр Беглов. Как сообщили в пресс-службе главы города, он отметил, что неиссякаемая энергия и высокое мастерство принесли Ивану Ивановичу Краско любовь и признание поклонников театра в Северной столице и России.

Беглов поблагодарил Краско за творчество, преданность зрителю и петербургской культуре.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге подписали совместный план законопроектной работы ЗакСа на новый политический сезон.

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