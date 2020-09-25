Пашаев требует лишить статуса адвоката Бутырину

Пашаев требует лишить статуса адвоката Бутырину
Эльман Пашаев. Фото: instagram.com

Женщина защищала интересы потерпевших по делу актера Михаила Ефремова.

Эльман Пашаев подал заявление в Московскую палату с просьбой лишить статуса адвоката Бутырину. Он раскритиковал поведение коллеги, которая представляла интересы потерпевших по делу актера Михаила Ефремова. Об этом сообщает телеканал «360».

Адвокат заявил, что Анна не раз оскорбляла его, а также публично обвиняла Пашаева в том, что Ефремов получил восемь лет. Адвокат убежден, что такое поведение является нарушением Кодекса профессиональной этики.

«Бутырина Анна по-хамски и неподобающе себя ведет. Она позорит порядочных, честных адвокатов»,

— рассказал Пашаев в беседе с телеканалом «360».

Он добавил, что «за хамское поведение» женщину уже наказывали однажды.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Пашаев возмутился из-за обвинений нового адвоката Ефремова. Филиппов считает, что коллега вел себя не этично и давил на своего подзащитного.

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