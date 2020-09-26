Число заболевших COVID-19 пополнили 232 петербуржца

В Петербурге коронавирус подтвердили еще у нескольких местных жителей. По последним данным, инфекцию диагностировали у 232 человек.

Об этом утром в субботу, 26 сентября, сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. Уточняется, что всего с начала пандемии коронавирусом в Северной столице заболели 42 030 человек.

Отметим, что в России диагноз был подтвержден у более 1,13 млн человек. При этом к миллиону постепенно приближается и число тех, кто уже выздоровел. Скончались более 20 тысяч человек.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, могут ли в России вновь закрыть кинотеатры в связи с ростом числа заразившихся. Как сообщал глава ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин, пока разговоров о закрытии кинотеатров нет.