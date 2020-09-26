Каршеринг в Колпино пробил ограждение и вылетел на тротуар

В Колпинском районе Петербурга выясняют обстоятельства аварии с каршерингом. Легковушка там вылетела на тротуар.

О происшествии горожане сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте. Уточняется, что авария произошла на Оборонной улице.

Там каршеринг сломал ограждение и оказался на тротуаре. Все это произошло рядом с пешеходным переходом.

Ранее gazeta.spb.ru писала о ДТП с двумя иномарками во Всеволожском районе Ленинградской области. Тогда в результате пострадали четыре человека.