Каршеринг в Колпино пробил ограждение и вылетел на тротуар

Каршеринг в Колпино пробил ограждение и вылетел на тротуар
ДТП Колпино. Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ ВК

В Колпинском районе Петербурга выясняют обстоятельства аварии с каршерингом. Легковушка там вылетела на тротуар.

О происшествии горожане сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте. Уточняется, что авария произошла на Оборонной улице.

Там каршеринг сломал ограждение и оказался на тротуаре. Все это произошло рядом с пешеходным переходом.

Ранее gazeta.spb.ru писала о ДТП с двумя иномарками во Всеволожском районе Ленинградской области. Тогда в результате пострадали четыре человека.

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Каршеринг в Колпино пробил ограждение и вылетел на тротуар
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