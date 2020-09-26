Стала известна возможная причина крушения Ан-26 на Украине

Причиной крушения самолета Ан-26 под Харьковом могла стать техническая неисправность. Более точную оценку специалисты смогут дать после расшифровки черного ящика.

Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Таран.

«Случилась какая-то техническая неисправность. Что именно, будем выяснять. Не могу пока ничего рассказать про учения», — цитирует главу ведомства РИА Новости.

Трагедия на Украине произошла в пятницу, 25 сентября. Военный-транспортный самолет Ан-26 совершал учебный полет, но потерпел крушение.

На его борту находились 27 человек, среди них – 20 курсантов. Генеральная прокуратура сообщала о гибели 25 человек. Известно также, что двое были госпитализированы в тяжелом состоянии – они смогли выпрыгнуть из самолета в последний момент.

По факту возбуждено уголовное дело.