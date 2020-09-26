Число жертв крушения Ан-26 под Харьковом выросло до 25

На Украине растет число погибших при крушении военно-транспортного самолета Ан-26. Он рухнул под Харьковом.

Об этом сообщает офис генерального прокурора Украины. По предварительным данным, погибли 25 человек. Еще двое были госпитализированы в тяжелом состоянии. Травмы они получили, когда в самый последний момент выпрыгнули из самолета.

По факту возбуждено уголовное дело.

Между тем, в Харьковской области уже объявили день траура.

О крушении самолета Ан-26 в городе Чугуев стало известно в пятницу вечером, 25 сентября. Борт совершал учебный полет. На борту находились семь членов экипажа и 20 курсантов. Еще один курсант не был допущен к полету.

Специалисты считают, что у воздушного судна отказал левый мотор, однако, как добавил глава области Алексей Кучер, такая ситуация не должна была стать «критической» для опытного пилота.

Ранее gazeta.spb.ru писала о крушении Су-30 в Тверской области.