COVID-19 убил в Петербурге 27 человек

В Петербурге почти каждый день фиксируют новые жертвы коронавирусной инфекции. Так, за последние 24 часа были подтверждены смерти еще 27 человек.

Об этом в субботу, 26 сентября, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Уточняется, что за все время коронавируса в Северной столице скончались 2875 горожан.

Всего общее число заболевших в Петербурге перевалило за 42 тысячи человек. В России заболели более миллиона человек.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в России школьников могут снова отправить на дистанционное обучение. Отмечалось, что такое решение будет принято, если число заболевших коронавирусом продолжит расти. Об этом сообщал первый заместитель председателя Госдумы по образованию и науке Олег Смолин.