Китайская таможня нашла коронавирус на продуктах из России

Таможенные органы Китая обнаружили на образцах импортируемых из России продуктов и их внешней упаковке коронавирус.

Два судна с российскими продуктами не пустили в страну из-за обнаруженного на них Covid-19. Спустя четыре недели действие всех деклараций будет возобновлено автоматически.

Как сообщили на сайте главного таможенного управления Китая, нуклеиновые кислоты вируса специалисты нашли и на продукции рыболовецкого промысла и на упаковках других товаров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что коронавирус никак не зависит от понижения температур. Как рассказали в ВОЗ, не стоит закрывать окна или пользоваться кондиционером, необходимо пускать в помещение свежий воздух.