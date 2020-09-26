Китайская таможня нашла коронавирус на продуктах из России

Китайская таможня нашла коронавирус на продуктах из России
Нуклеиновые кислоты COVID-19 нашли на продукции рыболовецкого промысла. Фото: pixabay

Таможенные органы Китая обнаружили на образцах импортируемых из России продуктов и их внешней упаковке коронавирус.

Два судна с российскими продуктами не пустили в страну из-за обнаруженного на них Covid-19. Спустя четыре недели действие всех деклараций будет возобновлено автоматически.

Как сообщили на сайте главного таможенного управления Китая, нуклеиновые кислоты вируса специалисты нашли и на продукции рыболовецкого промысла и на упаковках других товаров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что коронавирус никак не зависит от понижения температур. Как рассказали в ВОЗ, не стоит закрывать окна или пользоваться кондиционером, необходимо пускать в помещение свежий воздух.

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Китайская таможня нашла коронавирус на продуктах из России