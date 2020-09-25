В ВОЗ заявили, что коронавирус никак не зависит от понижения температур

Заморозки и даже морозная зима никак не связаны с ростом заболевших. Фото: pixabay.com

Заморозки и даже морозная зима никак не связаны с ростом заболевших. Фото: pixabay.com

Российский представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович заявила, что низкие температуры не влияют на коронавирус и степень тяжести заболевания.

Специалист отметила, что при низких температурах вирусы легче попадают в организм, однако сам по себе холод не оказывает никакого влияния на коронавирус — его контагиозность не меняется в зависимости от сезона. Вуйнович резюмировала информацию о факторах риска при заражении COVID-19, имеющуюся на данный момент.

Так, вероятность, что болезнь примет тяжелую форму, выше у пожилых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Однако температурные условия здесь ни причем: не стоит закрывать окна или пользоваться кондиционером, необходимо пускать в помещение свежий воздух, рассказала Вуйнович ТАСС.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Минздраве призывают не забывать о масках: игнорирование средств защиты может стать причиной второй волны.