В Минздраве заявили, что отказ россиян от масок может повлиять на рост заболеваемости коронавирусом

В Минздраве заявили, что отказ россиян от масок может повлиять на рост заболеваемости коронавирусом
Коронавирус в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Специалисты напомнили жителям России о необходимости использования средств индивидуальной защиты.

В стране снова фиксируется подъем заболеваемости COVID-19. Медиков такая тенденция не удивляет, так как рост был вполне ожидаем из-за возобновления обучения в школах и вузах и возвращения из отпусков работников различных организаций. Из-за этого, в частности, увеличился пассажиропоток в транспорте, в котором как раз таки очень велик риск заражения. Специалисты однако спешат уточнить, что ситуация может ухудшиться, если россияне продолжат игнорировать использование средств индивидуальной защиты. Многие граждане расслабились и позабыли о масках и перчатках. Если подобное отношение к мерам безопасности пример массовый характер, то ухудшения эпидемиологической ситуации станет лишь делом времени. Об этом сообщают РИА новости с ссылкой на главного инфекциониста Минздрава России Владимира Чуланова.

По словам врача, всем без исключения стоит продолжать носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию и избегать массового скопления людей в общественных местах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы не верят во вторую волну коронавируса, а власти не хотят возвращать ограничения.

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