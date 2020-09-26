На Подвойского рухнул балкон: на нем находилась женщина

На Подвойского рухнул балкон: на нем находилась женщина
Никто серьезно не пострадал. Фото: pixabay

Горожанка чудом осталась жива – она отделалась легкими травмами.

В Невском районе сегодня, 26 сентября, произошел несчастный случай. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург», ссылаясь на собственные источники. На улице Подвойского обрушился балкон, на котором в момент инцидента находилась женщина. Горожанке повезло, и она осталась жива, отделавшись легкими травмами.

Обстоятельства инцидента выясняются. Известно, что конструкция обрушилась с пятого этажа на четвертый.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге не хотят наказывать горожан, которые самовольно остеклили балконы и лоджии. Горожане, проживающие не в исторических зданиях, жалуются на штрафы.

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