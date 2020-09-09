В Петербурге не хотят наказывать горожан, которые самовольно остеклили балконы и лоджии

По закону, все балконы в доме должны быть благоустроены в едином ключе, для чего необходимо сначала разработать проект благоустройства в отношении всего фасада или здания. Фото: gov.spb.ru

По закону, все балконы в доме должны быть благоустроены в едином ключе, для чего необходимо сначала разработать проект благоустройства в отношении всего фасада или здания. Фото: gov.spb.ru

Горожане, проживающие не в исторических зданиях, жалуются на штрафы.

Председатель ЗакСа Петербурга Вячеслав Макаров отметил, что к нему обратились множество горожан с просьбой закрепить приоритет «балконной амнистии». Он поручил разработать законопроект, который регулировал бы данный вопрос.

Политик отметил, что наказывать справедливо тех горожан, которые остеклили балконы и лоджии в домах, находящихся в исторической части города. Поясняется, что изначально закон внесли, чтобы спасти архитектурный облик города, но местные жители жалуются, что поправку неправильно трактуют.

«Наша задача – определить четкие, однозначные, и самое главное – справедливые правила. Петербургские законы должны действовать в интересах простого человека»,

— добавил Макаров.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что сотни тысяч жителей Петербурга могут остаться без остекленных балконов.