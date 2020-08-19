Сотни тысяч жителей Петербурга могут остаться без остекленных балконов

По закону, все балконы в доме должны быть благоустроены в едином ключе, для чего необходимо сначала разработать проект благоустройства в отношении всего фасада или здания. Фото: gov.spb.ru

По закону, все балконы в доме должны быть благоустроены в едином ключе, для чего необходимо сначала разработать проект благоустройства в отношении всего фасада или здания. Фото: gov.spb.ru

Управляющие компании все чаще принуждают петербуржцев демонтировать остекление балконов, совершенное в «самовольном» порядке. В зону риска попадают сотни тысяч жителей города.

Между тем, в начале 2020 года в Северной столице была принята «балконная амнистия», согласно которой граждане, застеклившие балконы до 11 января текущего года, не должны быть оштрафованы. Депутат Законодательного собрания Алексей Ковалев считает, что управляющие компании пользуются «избирательным применением норм законодательства о благоустройстве», пишет АБН.

Собственники квартир, попавших под «принудительный демонтаж», считают действия УК актом мести, за разоблачение злоупотреблений организации. Тем не менее, по закону, остекление лоджий и фасадов в Северной столице проводится лишь по согласованию с комитетом по градостроительству и архитектуре (КГА), так как они должны выдерживаться в едином стиле. В течение десяти лет, с 2006-го по 2017-й, лишь 541 проект был утвержден, остальные проверку не прошли. Таким образом, остается неясным, как все-таки действует «балконная амнистия» и чего ожидать петербуржцам, остекливших балконы десятки лет назад, от управляющих компаний.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге ждут расселения жильцы 70 тысяч коммуналок.