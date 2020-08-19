В Петербурге ждут расселения 70 тысяч коммунальных квартир

Администрация Северной столицы отчиталась о ходе расселения коммунальных квартир, которых особенно много в историческом центре города.
На данный момент в рамках программы по расселению количество коммуналок в Санкт-Петербурге сократилось 50 тысяч. Между тем, Жилищный комитет не собирается сбавлять обороты, даже наоборот — в планах ускорить решение сложного квартирного вопроса. В очереди на расселение стоят еще около 70 тысяч коммунальных квартир.
Так, во вторник, 18 августа, еще пять семей получили сертификаты на получение социальных выплат после переезда. Деньги можно вложить или в приобретение соседних комнат, или в покупку нового квартиры и даже строительство собственного дома. В текущем году объемы финансирования программы по расселению составили около 970 млн рублей. Соцвпылаты получили 770 семей.
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